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İzmir’de kız öğrencilerden saç saça baş başa kavga!

İzmir’de kız öğrencilerden saç saça baş başa kavga! Okul çıkışında kız grubu arasında yaşanan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ayırmak yerine izlemeyi tercih etti. O anlar bir öğrencinin telefon kamerasından kayıt altına alındı.