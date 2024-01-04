İHA
Kız öğrenciler bir vukuata daha imza attı.
Sokak ortasında yaşanan kavganın nedeni ise henüz bilinmiyor.
İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi.
Yumruk yumruğa kavga ettiler
Olay, okul çıkışında kız grubu arasında ağız dalaşının hararetlenmesi sonucu saç saça baş başa kavgaya dönüştü.
Tokat, saç çekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimse ayıramadı.
O anlar kamerada
Yaşanan olay, bir öğrencinin telefon kamerasıyla kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Kavga görüntüleri birçok kullanıcının tepkisini topladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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