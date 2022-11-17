İzmir'de kızlarını istismar eden eski eşini yaralamıştı: Duruşması görüldü

2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Serkan Erdoğan ile boşanmalarına rağmen aynı evde yaşadığı eski eşini bu sebeple yaralayan Asya Dizlek'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde Serkan Erdoğan, iddiaya göre, 11 yıl önce 20 yaşındaki büyük kızı E.B.'ye yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

Erdoğan, başka suçtan cezaevine girince E.B. de durumu annesine anlattı. Kızına inanmayan anne Asya Dizlek, önce kadın doğum uzmanına ardından psikiyatriste götürdü.

Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Erdoğan, iddiaya göre, bu kez 16 yaşındaki küçük kızı S.E.'ye istismarda bulundu.

Kadın tutuklandı

S.E.'nin de durumu anlatması üzerine Asya Dizlek, kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. 1 hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Dizlek, boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Erdoğan'ı tabancayla yaraladı.

Tacizci eş de tutuklandı

Gözaltına alınan Dizlek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Serkan Erdoğan da tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede; Serkan Erdoğan hakkında, 2 kızı için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hakaret' suçlarından toplam 67,5 yıl hapis; Asya Dizlek için ise 23 yıl hapis cezası istendi. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde eylül ayında görülen duruşmada Dizlek, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sanıkların yargılandığı davayla ilgili İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Dizlek ve tutuklu sanık Erdoğan'ın yanı sıra taraf avukatları katıldı.

"Çocuğun kimden olduğunu sordum cevap vermedi"

Mahkeme heyeti, geçen duruşmada ses kayıt cihazındaki seslerin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi'nden yanıt gelmediğini söyledi. Ardından söz verilen tutuklu sanık Erdoğan, "Ben açık cezaevinde yatarken Asya hamileydi. Çocuğun kimden olduğunu sordum ancak cevap vermedi. Sonra da çocuğu Alsancak'ta bir klinikte aldırdılar. Olaydan 3 gün önce beni rezil edeceğini söyledi. Mahalleye bir heyet yollayın. Oradakiler benim nasıl bir baba olduğumu anlatsınlar." dedi.

"Neden daha önce anlatmadın"

Bunun üzerine araya giren mahkeme başkanının "Bunları neden daha önce anlatmadın?" sorusuna sanık, "Bu olayı daha önceden sırası gelmediği için anlatmak istememiştim, sırası geldiği için anlattım." cevabını verdi.

"Namusum ve onurum için yaşıyorum"

Serkan Erdoğan'ın ardından söz verilen Asya Dizlek, "O çocuğu sürekli şiddet gördüğümüz için aldırdım. Namusum ve onurum için yaşıyorum. Gereken her türlü testi de yaptırırım. Bence de mahalleye bir heyet gönderin. Oradakiler bize uygulanan şiddeti anlatsınlar." dedi.

Duruşma ertelendi

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Serkan Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi'nden gelecek yanıtın beklenmesine hükmedip, duruşmayı 9 Şubat 2023'e erteledi.