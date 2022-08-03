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    İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu

    Bornova ilçesinde, bir TIR’da yapılan aramada, salon tipi klima içine gizlenmiş 18 kilo kubar esrarı, narkotik köpeği 'Layka' buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • 03.08.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:47
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    İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salon tipi klima içerisinde uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun taşındığı TIR durduruldu.

    Narko köpeği Layka arama yaptı

    TIR’da narkotik köpeği Layka ile arama yapıldı.

    Dorsede, Lakya’nın tepki verdiği klimanın içine gizlenmiş, 11 parça halinde 18 kilo kubar esrar ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, TIR şoförü gözaltına alındı.

    İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu VİDEO

    İzmir de klimanın içindeki uyuşturucuyu Layka buldu #1

    İzmir de klimanın içindeki uyuşturucuyu Layka buldu #2

    İzmir de klimanın içindeki uyuşturucuyu Layka buldu #3

    İzmir de klimanın içindeki uyuşturucuyu Layka buldu #4

    İzmir de klimanın içindeki uyuşturucuyu Layka buldu #5

    İzmir de klimanın içindeki uyuşturucuyu Layka buldu #6


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