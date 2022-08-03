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İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu

İzmir'de klimanın içindeki uyuşturucuyu 'Layka' buldu

Bornova ilçesinde, bir TIR’da yapılan aramada, salon tipi klima içine gizlenmiş 18 kilo kubar esrarı, narkotik köpeği 'Layka' buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.