İzmir'de koca vahşeti: Eşini tabancayla vurarak öldürdü İzmir'in Ödemiş ilçesinde 29 yaşındaki eşi Tuba Algül'ü tabancayla vurarak öldüren 57 yaşındaki Bişar Algül jandarmaya teslim oldu.

DHA

Bir kadın daha kocası tarafından hayattan koparıldı..

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün saat 03.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

5 çocukları bulunan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla Tuba Algül’e ateş açarak kaçtı.

Hayatını kaybetti

Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Algül’ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Silahla teslim oldu

Eşi Tuba Algül'ü öldürüp kaçan Bişar Algül bugün olayı gerçekleştirdiği silahla Ovakent Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.