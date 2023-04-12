İzmir’de kocasından dayak yiyen kadın, polise direndi Bir kadın, bebek arabasındaki çocuğunun gözleri önünde kocası olduğu öğrenilen bir kişi tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kocasını gözaltına almak istemesi üzerine direnen kadın, polis memurlarına sözlü saldırıda bulundu.

İHA İzmir’in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda dün gece kimliği belirsiz kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darbetmeye başladı. Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler yağdırdı. Polis dayakçı kocayı götürmek istedi O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Darbedilen kadın, polise direndi Kocasını teslim etmemek için direnen kadın ise polis memurlarına sözlü saldırıda bulundu. Kısa süreli kargaşanın ardından kadın ve saldırgan kocası, çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.