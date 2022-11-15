İzmir'de komşu cinayetinin davası görüldü

Komşusunu ses çıkarttığı gerekçesiyle silahla öldürmek suçuyla tutuksuz yargılanan şahsın davasına katılan tanık, "Bana ‘Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ocak'ta, aralarında husumet bulunan iki komşunun kavgası kanlı bitti.

Altlı üstlü oturan 38 yaşındaki Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş 51 yaşındaki Kemal Yıldız, çocuk gürültüsü nedeniyle tartıştı.

Taraflar, emniyete gidip birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. Ateş, iddiaya göre, Yıldız'ı dışarı çağırdı.

Yaralı komşu hayatını kaybetti

Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurdu.

Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamadı.

Şüpheli serbest bırakıldı

Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız, tutuklandı.

Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşuya hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede savcı, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşma görüldü

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Yıldız, öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları katıldı.

"Bir daha bir şey olursa sıkacağım dedi"

Duruşmada sanık Kemal Yıldız ve müştekiyle aynı binada oturan E.P., tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan E.P., "Evde otururken bağrışmaları duydum. Birkaç kadın, Kemal Yıldız ile tartışıyordu. Olay yatışmayınca hep beraber karakola gittik. Dönüşte ben Kemal’in arabasına bindim. Bana ‘Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım’ dedi.

Ben de kendisine yanlış bir şey yapmaması gerektiğini söyledim. Ben eve girdikten kısa bir süre sonra yine bağrışma sesleri başladı. Hemen sonrasında silah sesini duydum. Dışarı çıktığımda Kemal’in elinde silah vardı. Ona silahı bırakmasını söyledim. Rahmetliye müdahale ettik ama kurtaramadık." dedi.

"Kavgada kadınlara hakaretler ediyordu"

Kazım Yıldız’ın da olay yerinde olduğunu söyleyen E.P, "İlk kavgada kadınlara hakaretler ediyordu. Kemal’e ‘'Kafanı bozarlarsa gereğini yap' dedi." ifadelerini kullandı.

"Silah bir anda patladı"

Tanığın ardından söz verilen sanık Kemal Yıldız ise vicdanının rahat olduğunu söyledi. Yıldız, "Adem’e ateş etmedim, silah bir anda patladı. Eğer bilerek ateş etseydim şoka girmezdim. Tetiğe Adem bastı. Vicdanım rahat, olay anında elim tetikte değildi. 10 aydır cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşma ertelendi

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, tutuklu sanık Kemal Yıldız’ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.





