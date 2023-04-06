İzmir'de komşuların gürültü kavgasında kan aktı Komşular arasında çıkan gürültü kavgasında gözü dönen gencin silahından çıkan kurşunla başından vurulan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın 2'nci katında komşular arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Aynı binada oturan ve gürültü nedeniyle sık sık tartıştıkları belirtilen iki aile tekrar tartıştı.

Komşusunu vurdu

Komşular arasında sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada kendisine damacana fırlatılmasına sinirlenen 18 yaşındaki Diyar Y., eve gidip aldığı ruhsatsız tabancasıyla 56 yaşnıdaki Hanife Doymuş ailesinin oturduğu evin kapısına geldi.

Diyar Y. kapıya doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermi bu sırada kapının arkasında bulunan Hanife Doymuş’un başına isabet etti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldıran Doymuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Diyar Y.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.