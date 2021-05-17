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    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

    İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, sürücü 22 yaşındaki Berkant S. yaralandı.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 06:37
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    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

    Kazanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Berkant S. yaralandı.

    SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Berkant S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berkant S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir de kontrolden çıkan otomobil takla attı #1

    İzmir de kontrolden çıkan otomobil takla attı #2

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