İzmir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, sürücü 22 yaşındaki Berkant S. yaralandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Berkant S. yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Berkant S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berkant S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.