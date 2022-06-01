Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil savrularak kaldırıma çıkıp, bir dükkanın içine daldı. Kazada ölü bildirilmezken, dükkanın hasar aldığı aktarıldı.

İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, 42 V 6503 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak kaldırıma çıktı.

Otomobil, kaza etkisiyle yol kenarındaki bir terzi dükkanına çarparak durdu.

Korkunç kaza sırasında bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı kamerada

DHA'nın aktarımına göre, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi VİDEO



Dükkanda hasar oluştu

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, terzi dükkanında maddi hasar meydana geldi.









