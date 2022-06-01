Petrol
116.88
1.11%
Euro
17.5055
-0.66%
Dolar
16.4003
0.03%
Altın
973.53
0.43%
Borsa
2569
0.85%
Bitcoin
505.442
-4.03%
BTXN Coin
12.37
-1.11%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi

    Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil savrularak kaldırıma çıkıp, bir dükkanın içine daldı. Kazada ölü bildirilmezken, dükkanın hasar aldığı aktarıldı.
    • 01.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi

    İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, 42 V 6503 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak kaldırıma çıktı.

    Otomobil, kaza etkisiyle yol kenarındaki bir terzi dükkanına çarparak durdu.

    Korkunç kaza sırasında bir kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Kaza anı kamerada

    DHA'nın aktarımına göre, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    İzmir'de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi VİDEO

    Dükkanda hasar oluştu

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, terzi dükkanında maddi hasar meydana geldi.

    İzmir de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi #1

    İzmir de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi #2

    İzmir de kontrolden çıkan otomobil terzi dükkanına girdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Rizespor'dan Gedson'a veda
    Futbol

    Rizespor'dan Gedson'a veda

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Emlak internet sitelerinde yeni dönem başladı
    Ekonomi

    Emlak internet sitelerinde yeni dönem başladı

    Görüş Bildir