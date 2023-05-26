İzmir'de kontrolden çıkan taksi, kaldırımdaki vatandaşı sürükledi Konak ilçesinde kaldırımda yürüyen yaya, demir dubaları aşarak üzerine gelen ticari taksinin altında kaldı. Yaya, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Eşrefpaşa Caddesi’nde yaşanan olayda, A.E. idaresindeki 35 T 5189 plakalı ticari taksi, cadde üzerinde seyrederken katlı otopark karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun sonucunda taksici, demir dubaları aşıp kaldırıma çıktı.

Taksinin altında sürüklendi

Bu esnada kaldırımda yürüyen C.G., taksinin çarpması sonucu yere düşüp aracın altında sürüklendi.

Araç ile bir dükkanın tezgahı arasında sıkışan yayayı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı C.G., aracın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan C.G., İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı