İzmir'de köpeğe çarpan polis aracı şarampole uçtu: 1'i ağır 3 yaralı İzmir'de seyir halindeki polis aracının köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak şarampole uçtuğu kazada 1'i ağır olmak üzere 3 polis memuru yaralandı.

İHA

İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık mevkisinde seyir halinde olan polis aracı yoldaki sokak köpeğine çarparak kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki şarampole uçup ters döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 3 yaralı

Araçta sıkışan polis memurları V.Ç., M.A. ve V.G., itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memuru V.Ç.'nin ağır yaralandığı, diğer memurların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)