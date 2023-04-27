İzmir'de köpeğe işkence anları kamerayla kayıt altına alındı İzmir Buca'da bir köpeğe yapılan işkence cep telefonuyla görüntülendi. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde korkunç görüntü...

İsminin Ş.A. olduğu öğrenilen bir kişi tarafından köpeğe yapmış olduğu işkence bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görüntülerde Ş.A.'nın yerde bulunan köpeği tasmasından çekerek havaya kaldırdığı, ardından da sert bir şekilde beton zemine çarptığı ve daha sonrasında ise köpeği tasmasından zorla sürükleyerek götürmeye çalıştığı yer alıyor.

Öte yandan o esnada yanına gelen bir kişinin ise caniye hiçbir şekilde engel olmaması da görüntülere yansıdı.

Kısa sürede yakalandı

'Yağma ve TCK'nın 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Ş.A., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Köpek tedavi altına alındı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere binlerce kullanıcı tarafından tepkiler gelirken durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek ise belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.