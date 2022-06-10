Petrol
120.68
-1.94%
Euro
18.0005
-1.40%
Dolar
17.1013
-0.10%
Altın
1.028
0.85%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
500.653
0.35%
BTXN Coin
10.43
-8.26%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    İzmir'de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü

    'Torunlarım köpeğinden korkuyor' sözü sonrası ikili arasında yaşanan kavga sonucunda, köpek sahibi, aynı aileden 3 kişiyi tabancayla katletti.
    • 10.06.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, Ali İhsan K., 4 gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek’e, "Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor" diyerek tepki gösterdi.

    Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından bugün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı.

    Kurşun yağdırdı

    Tartışma kavgaya dönüşünce tabancasını çıkaran Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti.

    3 yaralı kurtarılamadı

    Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

    Suç aletiyle yakalandı

    3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #1

    "Olay tamamen köpek yüzünden"

    Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam tabancasını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

    Bir diğer görgü tanığı Nihal Sarızeybek ise, mahalleye annesini ziyaret etmek için geldiğini belirtip, "Arka arkaya silah sesleri duyduk, hepimiz çok korktuk" dedi.

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #2

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #3

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #4

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #5

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #6

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #7

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #8

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #9

    İzmir de köpek tartışması: Aileden 3 kişiyi öldürdü #10


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Bolsonaro'dan Biden'a: Rusya'ya karşı ittifakta yer almayacağız
    Dünya

    Bolsonaro'dan Biden'a: Rusya'ya karşı ittifakta yer almayacağız

    Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı
    3. Sayfa

    Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı

    Görüş Bildir