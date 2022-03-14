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    İzmir’de kopya düzeneklerini sürücü kursunu temin ettiği ortaya çıktı

    Ehliyet ve SRC sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği sağladığı belirlenen sürücü kursu sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 08:45
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    İzmir’de kopya düzeneklerini sürücü kursunu temin ettiği ortaya çıktı

    İzmir’in Menemen ilçesindeki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi E-Sınav Merkezi'nde dönem dönem gerçekleştirilen ehliyet ve SRC belgesi sınavlarında, özel düzeneklerle kopya çekerken yakalanan kişiler hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

    Ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kopya çeken bu kişilerin kullandıkları düzenekleri hazırlayıp, temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    SÜRÜCÜ KURSU TEMİN ETTİ

    Çalışmalar sonucu düzeneklerin Bornova'daki bir sürücü kursu tarafından temin edildiği belirlendi.

    Bunun üzerine dün sürücü kursu sahibi A.A. (51), çalışanı K.K. (28) ile A.H.'nin İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki evleri ile kursta arama yapıldı.

    İzmir’de kopya düzeneklerini sürücü kursunu temin ettiği ortaya çıktı #1

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2’Sİ SERBEST KALDI

    Aramalarda kullanıma hazır 4 kopya düzeneği ve düzenek yapımında kullanılan 2 modem, 9 SİM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık, mikrofon, telefon ve şarj aleti ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediyen şüphelilerden K.K. tutuklanırken, A.A. ve A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir’de kopya düzeneklerini sürücü kursunu temin ettiği ortaya çıktı #2

    İzmir’de kopya düzeneklerini sürücü kursunu temin ettiği ortaya çıktı #3


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