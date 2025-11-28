İzmir'de korku dolu anlar: Tekneler alevlere teslim oldu Kentin turistik ilçesi Çeşme'de, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı. Bölgeyi kaplayan yoğun duman paniğe neden olurken yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.