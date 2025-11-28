İzmir'de korku dolu anlar: Tekneler alevlere teslim oldu

- İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda bir teknede çıkan yangın hızla diğer teknelere yayıldı.
- Panik yaratan yangının siyah dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
- Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak söndürme çalışmaları hala sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer teknelere de sıçradı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı.
DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.
Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
SAHİPLERİ TEKNELERİNE KOŞTU
Öte yandan plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu.
Bölgede çıkan yangının, söndürme çalışmalarına rağmen devam ettiği öğrenildi.