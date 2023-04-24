İzmir'de korkunç kaza: 2 kişi öldü Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan minibüste 2 kişi can verirken 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

İzmir'in Tire ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı

Selçuk istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yazıcı idaresindeki 45 KA 893 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Yan yatan minibüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazayı ve alevleri gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde minibüsün ön tarafında bulunan Hüseyin Yazıcı ve Zehra Yazıcı’nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan S.D. ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedeni savcının incelemesi ardından morga kaldırıldı.