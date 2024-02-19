İzmir motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı döndü.
Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde S.T. idaresindeki motosiklet sürücüsü, karşısından gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savruldu
Çarpışmanın etkisiyle savrulan S.T. savrularak yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
O anlar kameralara yansıdı
Yaralı sürücü S.T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza anı olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Aracı terk edip kaçtılar
Öte yandan otomobilde bulunan şahıslar aracı terk edip kaçarken, trafik polislerince terk edilmiş haldeki otomobil yediemin otoparkına çekildi.
Motosiklet kullanılamaz hale geldi
Hurdaya dönen motosiklet ise karakola teslim edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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