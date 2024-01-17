İzmir'de bir facia yaşandı
Çiğli ilçesinde bulunan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın herkesi korkuttu.
Parfüm fabrikasında yangın
Sabah saatlerinde parfüm fabrikasında gerçekleşen yangın kısa sürede yükselirken bölgenin birçok noktasından görüldü.
Fabrikada bulunan işçiler itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla alevler kontrol altına alındı.
1 ölü 3 yaralı
Öte yandan ekiplerin fabrikada yaptığı kontrollerde iş yeri çalışanı olduğu tespit edilen bir işçinin hayatını kaybettiği dumandan etkilenen 3 işçinin ise yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Fabrikanın bahçesinde bulunan hafif ticari araç da küle dönerek kullanılmaz hale geldi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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