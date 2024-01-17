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İzmir'de korkutan yangın! 1 işçi hayatını kaybetti...

İzmir'de korkutan yangın! 1 işçi hayatını kaybetti... Parfüm fabrikasın henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken fabrika işçilerinden 1'inin hayatını kaybettiği öğrenildi.