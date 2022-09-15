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- İzmir'de korkutan yangın: Müdahale sürüyor
İzmir'de korkutan yangın: Müdahale sürüyor
Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangona10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri müdahale ediyor.
- Haber Merkezi
- 15.09.2022 - 15:54
- Güncelleme : 15.09.2022 - 15:59
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde korkutan yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında tespit edildi.
Ekipler bölgede
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk etti.
İHA'nın haberine göre, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.