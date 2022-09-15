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    İzmir'de korkutan yangın: Müdahale sürüyor

    Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangona10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri müdahale ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 15:59
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    İzmir'de korkutan yangın: Müdahale sürüyor

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde korkutan yangın çıktı.

    Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında tespit edildi.

    Ekipler bölgede

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 112'den gelen ihbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk etti.

    İHA'nın haberine göre, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    İzmir de korkutan yangın: Müdahale sürüyor #1

    İzmir de korkutan yangın: Müdahale sürüyor #2


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