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    İzmir’de kötü koku gelen evde öldürülmüş bir genç bulundu

    Bornova ilçesinde kötü kokular geldiği ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, bir genci bıçaklanmış halde ölü buldu
    • 09.07.2022 - 04:48
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    İzmir’de kötü koku gelen evde öldürülmüş bir genç bulundu

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti.

    İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri eve girerken, bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Tugay Bekdemir (28) olduğu tespit edildi.

    İzmir’de kötü koku gelen evde öldürülmüş bir genç bulundu #1

    Yaralandıktan sonra öldüğü değerlendirildi

    İHA'nın haberine göre; Tugay Bekdemir’in ölü bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerde, Bekdemir’in bacağından kesici veya delici bir aletle yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın ölümüne sebep olan kesici veya delici aletin evde bulunmaması üzerine polis ekipleri, Tugay Bekdemir’in öldürüldüğünü değerlendirdi.

    İzmir’de kötü koku gelen evde öldürülmüş bir genç bulundu #2

    Cezaecinden izinli çıkmış

    Öte yandan öldürülen Bekdemir’in bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıkarken, olayın faili veya faillerini yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Bekdemir’in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

    İzmir’de kötü koku gelen evde öldürülmüş bir genç bulundu #3


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