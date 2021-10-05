İzmir'de kripto para üretilen iş yerine baskın

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, kripto para üretilen bir iş yerindeki üretim cihazlarına el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para üretimine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçede bulunan Kısık Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, kripto para madenciliğinde kullanılan kripto sanal para (mining) üretim cihazı üzerinden üretim yapılacağı bilgisi aldı.

Harekete geçen jandarma, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda 4 Ekim tarihinde iş yeri sahipleri A.B. ve M.B.'yi gözaltına aldı.

22 ADET KRİPTO PARA ÜRETİM CİHAZI BULUNDU

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda 22 adet anakart, 19 adet 4 gb ram, 20 adet işlemci, 38 adet power supply, 320 adet ekran kartı, 28 adet 32 gb usb bellek, 24 adet soğutucu fan ve 22 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi.





CİHAZLARIN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 525 BİN

Ele geçirilen cihazların gümrük kaçağı olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon 525 bin TL olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili ekipler tarafından gözaltına alınan A.B. ve M.B. hakkında, 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa Aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.