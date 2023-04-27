İzmir’de kumar operasyonu: 215 kişi suçüstü yakalandı Yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda tombalacılar saklandıkları gizli bölmede kıskıvrak yakalandı. Jandarma, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koydu.

İHA İzmir'de jandarma operasyona çıktı, onlarca kişiyi kumar oynarken bastı... Bornova'nın Gökdere Mahallesi'nde bulunan 2 umuma açık işletmede yasa dışı tombala oynatıldığına dair bilgi üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon yaptı. Gizli bölmeye saklanmaya çalıştılar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan baskında, gizli bölgeye saklanan şahıslar jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 215 kişiye toplam 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu. Adli işlem başlatıldı Öte yandan, baskınlarda, işletme sahipleri oldukları belirlenen G.A. ve Ö.T. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.