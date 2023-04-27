İHA

İzmir'de operasyona çıktı, onlarca kişiyi oynarken bastı...

Bornova'nın Gökdere Mahallesi'nde bulunan 2 umuma açık işletmede yasa dışı tombala oynatıldığına dair bilgi üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Gizli bölmeye saklanmaya çalıştılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan baskında, gizli bölgeye saklanan şahıslar jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 215 kişiye toplam 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

İzmir’de kumar operasyonu: 215 kişi suçüstü yakalandı

Adli işlem başlatıldı

Öte yandan, baskınlarda, işletme sahipleri oldukları belirlenen G.A. ve Ö.T. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İzmir’de kumar operasyonu: 215 kişi suçüstü yakalandı
İzmir’de kumar operasyonu: 215 kişi suçüstü yakalandı
İzmir’de kumar operasyonu: 215 kişi suçüstü yakalandı