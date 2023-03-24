İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye para cezası kesildi 5 farklı işletmeye düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye toplam 1 milyon 127 bin 299 TL para cezası kesildi. İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Kayadibi, Beşyol ve Gökdere mahallelerinde bulunan 5 farklı işletmeye, kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.

1 milyon 127 bin 299 TL para cezası

22 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 278 kişiye toplam 1 milyon 127 bin 299 TL para cezası kesildi.

İşletmeler mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Kolpaçino'dan esinlenen işletme de mühürlendi

Şüpheliler Ö.T., İ.A. ve A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon düzenlenen yerlerin arasında daha önce 'Kolpaçino' filminden bir repliği pankart yapıp duvara asmasıyla gündeme gelen işletmenin de olduğu bildirildi.