DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmeye kumar baskını yaptı.

'Tombala' oynadıkları belirlenen 152 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 616 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynattığı, yer temin ettikleri ve mühür bozdukları gerekçesiyle işletmeciler İ.A. ve A.K. gözaltına alındı, işletmeler mühürlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, serbest kaldı.

Yapılan baskın sayısı

Beşyol'daki işletmeye daha önce 18, Gökdere'dekine de 22 kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılıp mühürlendiği bildirildi.

Gizli oda bulundu

Gökdere'de yapılan operasyonda polisler tombalacıların sistemini de bozdu.

Mekanda duvara asılan Atatürk portresinin arkasındaki gizli odayı tespit eden polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İzmir'de kumarcıların gizli Atatürk odası
İzmir'de kumarcıların gizli Atatürk odası
Kumar oynatılan işletmelerden birine 23, diğerine 19'uncu operasyon #1
Kumar oynatılan işletmelerden birine 23, diğerine 19'uncu operasyon #2
Kumar oynatılan işletmelerden birine 23, diğerine 19'uncu operasyon #3
Kumar oynatılan işletmelerden birine 23, diğerine 19'uncu operasyon #4