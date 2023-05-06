İzmir'de kumarcıların gizli Atatürk odası Bornova'da daha önce defalarca kez kumar oynatıldığı için mühürlenen iki mekanda yine kumar oynayan 152 kişi yakalandı.

DHA İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatı doğrultusunda Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 işletmeye kumar baskını yaptı. 'Tombala' oynadıkları belirlenen 152 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 616 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynattığı, yer temin ettikleri ve mühür bozdukları gerekçesiyle işletmeciler İ.A. ve A.K. gözaltına alındı, işletmeler mühürlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, serbest kaldı. Yapılan baskın sayısı Beşyol'daki işletmeye daha önce 18, Gökdere'dekine de 22 kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılıp mühürlendiği bildirildi. Gizli oda bulundu Gökdere'de yapılan operasyonda polisler tombalacıların sistemini de bozdu. Mekanda duvara asılan Atatürk portresinin arkasındaki gizli odayı tespit eden polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi.