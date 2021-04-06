İzmir’de kumarhaneye dönüştürülen çay ocağına baskın

Çay ocağına baskın yapan jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynattığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlemek için harekete geçti.

Bornova'ya bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağına, 3 Nisan saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

24 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı.

Şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve kumar oynamaktan toplamda 108 bin 981 TL idari para cezası verildi.

SERBEST BIRAKILDI

İşletme sahibi, şüpheli olarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu.