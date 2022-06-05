İzmir’de elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı.

3 Haziran Cuma günü saat 14.25 sıralarında, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi.

Telefona sarılınca korktu, kaçtı

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçtı.

Soruşturma başlatıldı

İHA'ya göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

İzmir'de kuyumcuyu soymaya geldi, korkup kaçtı VİDEO