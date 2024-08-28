İHA
İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e, bir tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Plakası belirlenen araç kent girişinde durdurulurken, araç çevresinde Narkotik köpeği ile arama gerçekleştirildi.
LASTİĞİN İÇİNDEN 550 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU
Köpeğin tepki verdiği tırın lastikleri incelenirken, lastik içerisine gizlenmiş halde 50 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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