Haberler



3. Sayfa



İzmir'de lastiğin içerisinde hava yerine uyuşturucu çıktı

İzmir'de lastiğin içerisinde hava yerine uyuşturucu çıktı Şehir dışından İzmir'e gelen bir tırın lastiği içerisine gizlenmiş halde, 50 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.