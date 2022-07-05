İzmir'de, lastik botlardaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme ve Dikili ilçesinde, farklı tarihlerde Yunanistan tarafından geri itilen 36 kaçak göçmen kurtarıldı.

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2 Temmuz’da saat 09.15 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğunu öğrendi.

İHA’nın haberine göre, Yunanistan tarafından itilen, içinde 8 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile kurtarıldı.

Lastik bottan 28 kaçak göçmen çıktı

3 Temmuz saat 05.35 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında yine Yunanistan tarafından itilen lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lastik bot içerisinde, 28 kaçak göçmen olduğu öğrenildi.

Kaçak göçmenler, karaya çıkarılmalarının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.