İzmir'de lise öğrencisini ormana götüren taksici: Kendisi birlikte olmak istedi Karabağlar'da aracına aldığı 15 yaşındaki kızı ormanlık alana götürerek cinsel saldırıda bulunan taksici, 16 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Umut Can K., taksisine binen lise öğrencisi 15 yaşındaki D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu.

Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı.

Kız çocuğunun babası Ali A. da şikayetçi oldu.

Harekete geçen polis, Umut Can K.'yi 7 Nisan'da yakaladı.

"Kendi istedi"

Umut Can K., ifadesinde "Kendi isteği ile birlikte olduk. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum." dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı. Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi.

"Ormanlık alana götürdü"

İddianamede D.A.'nın da ifadesi yer aldı. D.A., şunları söyledi:

Olay günü sabah yolda yürürken taksi şoförü Umut Can K., yanıma yanaşıp, istediğim yere götürmeyi teklif etmesi üzerine kabul ederek araca bindim. Sonrasında Buca'daki ormanlık bir alana götürüp, bana cinsel saldırıda bulundu.

İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.