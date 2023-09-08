İzmir'de lüks otomobilin çarptığı motokurye can verdi İzmir'de otomobilin motosikletine çarptığı motokurye yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin 19 yaşındaki sürücüsünün ise tedavisi sürüyor.

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hasan Yücel Bulvarı'nda E.D.'nin(19) kullandığı otomobil, Şafak Görkem Yeniay'ın (21) idaresindeki motosiklete çarptı.

Motokurye olduğu öğrenilen Yeniay, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabilirken sürücüsü E.D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motokurye Şafak Görkem Yeniay ile otomobil sürücüsü E.D.'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede can verdi

Burada tedaviye alınan Şafak Görkem Yeniay, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü E.D.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)