İzmir'de lüks otomobilin çarptığı motokurye can verdi

DHA
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hasan Yücel Bulvarı'nda E.D.'nin(19) kullandığı otomobil, Şafak Görkem Yeniay'ın (21) idaresindeki motosiklete çarptı.
Motokurye olduğu öğrenilen Yeniay, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil ise refüjde bulunan ağaca çarparak durabilirken sürücüsü E.D. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motokurye Şafak Görkem Yeniay ile otomobil sürücüsü E.D.'yi ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede can verdi
Burada tedaviye alınan Şafak Görkem Yeniay, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü E.D.'nin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)