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    İzmir'de madde bağımlısı, anne ve kardeşini eve kilitleyip ateşe verdi

    Madde bağımlısı olduğu öğrenilen B.A. isimli şahıs, çıkan tartışma sonrası annesini ve kız kardeşini kilitlediği evi ateşe verdi. Anne ve kız KADES sayesinde kurtulurken, B.A. kısa sürede yakalandı.
    • 03.08.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:01
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    İzmir'de madde bağımlısı, anne ve kardeşini eve kilitleyip ateşe verdi

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı Zeybek Mahallesi 2397/1 Sokak’ta bulunan bir evde, saat 12.00 sıralarında annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. ile yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen B.A. (24), çıkan tartışmanın ardından annesini ve kız kardeşini eve kilitledi.

    Evi ateşe veren B.A., olay yerinden kaçtı.

    Anne, KADES’ten yardım istedi

    İHA’nın haberine göre; oğlunun kendisi ve kızını kilitleyerek evi ateşe vermesinin ardından anne Ç.A., KADES uygulamasından yardım istedi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine de olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Anne ve kızı kurtarıldı

    Şüpheli tarafından eve kilitlenen anne Ç.A. ve kızı T.A., polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinden kaçan B.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir'de madde bağımlısı, anne ve kardeşini eve kilitleyip ateşe verdi VİDEO

    İzmir de madde bağımlısı, anne ve kardeşini eve kilitleyip ateşe verdi #1

    İzmir de madde bağımlısı, anne ve kardeşini eve kilitleyip ateşe verdi #2

    İzmir de madde bağımlısı, anne ve kardeşini eve kilitleyip ateşe verdi #3


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