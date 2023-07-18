İzmir'de mahalle bekçisini öldüren komşu tutuklandı 34 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisini pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan komşusu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, bekçiden korktuğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

DHA

Evli ve 1 çocuk babası genç bekçinin korkunç bir cinayete kurban gitti...

İzmir’in Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu Emirhan Aytekin arasında gürültü nedeniyle önceki gün tartışma yaşandı.

Çocuğunun yanında vurdu

Dün, 9 yaşındaki kızıyla birlikte Kasımpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, 'darp' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olan 24 yaşındaki Aytekin, merdivenlerde pompalı tüfekle ateş açtı.

34 yaşındaki genç baba, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Katil komşu tutuklandı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aytekin ise gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Aytekin tutuklandı.

'Gördüğümde korkuyordum'

Emirhan Aytekin'in, 14 Temmuz'da halasına da bıçakla saldırdığı ortaya çıktı.

Birçok akrabasına da rahatsızlık verdiği belirtilen Aytekin'in ifadesinde, Semih Yalvarıcı'yı gördüğünde ondan korktuğunu, bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.