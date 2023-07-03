İzmir’de makas atan magandanın alacağı ceza merak ediliyor Kurban Bayramı tatilini felakete çeviren magandanın biri, 5 kişinin ölümüne neden oldu. Makas atarak 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki magandanın alacağı ceza, şimdiden merak konusu oldu. Karayolları Trafik Kanunu'na göre şerit değiştirmenin cezası sadece 4 bin 64 lira… Ayrıca 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor.

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AA

19 yaşındaki bir sürücü, İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkisinde makas attı, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücü, makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün kullandığı araç, sol şeritte ilerleyen Özcan Özer idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı.

57 yaşındaki Özer’in otomobili de çarpmanın etkisiyle savruldu, refüjü aştı.

İki kadın, kaza yerinde öldü

Karşı yola geçen otomobil, Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazayı görenler hemen 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerden itfaiyeciler, sıkışan yaralıları kurtardı.

Ancak iki kadın için artık çok geçti.

Sağlık ekipleri, Şengül Akbaş (64) ve Sibel Özer'in (54) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Can verenlerden biri, 18 yaşındaydı

Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Özcan Özer ve Mustafa Kemal Karaca da buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Özer çiftinin kazada yaralanan 18 yaşındaki oğulları Ali Alperen Özer de, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 10 kişiden 7'sinin, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Maganda sürücü tutuklandı, cezalar gündeme geldi

Feci kaza, araç kamerasına saniye saniye yansırken, otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Y.K.'nin, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Bayrama gölge düşüren trafik kazasının, "makas atma" olarak isimlendirilen şekilde şerit değiştiren sürücüden kaynaklandığının tespit edilmesi, tehlikeli araç kullanan sürücüleri ve uygulanan cezaları gündeme getirdi.

4 bin 64 lira para cezası, 2 yıla kadar hapis istemi

Buna göre tehlikeli araç kullanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'na göre de 4 bin 64 lira ceza kesilirken, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor.

Seyir halinde ve sabit noktalarda yapılan denetimlerde bu tarz araç kullananlara yönelik işlem yapılsa da bazı sürücüler için denetim ve cezalar caydırıcı olmuyor.

İzmir Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, sürücülerin hem kendi hem de başkalarının hayatlarını riske atacak şekilde araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

"6 ayda 2 bin 257 sürücüye ceza kesildi"

Karayolları Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda bu tarz araç kullanan sürücülere yönelik yaptırımların belirlendiğini kaydeden Özsagulu, "İzmir'de bu yıl ilk 6 ayda 2 bin 257 sürücüye tehlikeli araç kullanmak suçundan ceza kesildi. Vatandaşlarımızın trafikte acele etmemeleri, araçlarını hızlı kullanmamaları ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri gerekiyor." dedi.

Bilinçliyse, cezası 22,5 yıla kadar çıkabilir

Avukat Tolga Yurdakul da makas atma nedeniyle birçok kazanın yaşandığını belirtti.

Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesine göre birden fazla ölümle sonuçlanan kazalarda sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirten Yurdakul, mahkemenin suçu "bilinçli taksir" olarak değerlendirilmesi halinde cezanın 22,5 yıla kadar çıkabildiğini de ifade etti.

"Kazaların önüne geçmek için..."

Kazalara sebep olabilecek şekilde tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik trafik sigortası primlerini yükseltmek, araçlarını kapatmak gibi uygulamaların da gündeme getirilmesi gerektiğini savunan Yurdakul, şöyle dedi: