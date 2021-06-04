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İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Foça'da bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.