- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Foça'da bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
- İHA
- 04.06.2021 - 02:58
İzmir’in Foça ilçesinde akşam saat 22.30 sıralarında Sazlıca mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.
Bölgede bulan Mercankent Sitesi yakınlarındaki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekipleri de sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.