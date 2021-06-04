Euro
10.5587
-0.11%
Dolar
8.7063
0.04%
Altın
524.38
0.18%
Borsa
1.428
-0.18%
Bitcoin
337.240
5.05%
EXEN Coin
34.00
4.39%
16ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 16 C

    İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

    Foça'da bulunan makilik alanda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 02:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

    İzmir’in Foça ilçesinde akşam saat 22.30 sıralarında Sazlıca mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı.

    Bölgede bulan Mercankent Sitesi yakınlarındaki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

    ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dair Başkanlığı ekipleri de sevk edildi.

    Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir