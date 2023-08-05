İzmir'de makilik alanda yangın Kentte makilik alandaki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

AA Kavurucu sıcaklar yangına sebep oluyor... İzmir’in Ödemiş ilçesinde Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda Burak Y'ye ait 35 EV 541 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kontrol altına alındı Otomobil yangının büyüyüp makilik alana sıçraması sonrası bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.