İzmir'de makilik alanda yangın çıktı İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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Türkiye en sıcak yaz ayını yaşarken, bazı bölgelerden gelen yangın haberleri ise yürekleri ağza getiriyor.

Bu yangın haberlerinin sık sık konu olduğu bölgelerden olan İzmir, bir haberle daha gündem oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.