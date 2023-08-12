Türkiye en sıcak yaz ayını yaşarken, bazı bölgelerden gelen haberleri ise yürekleri ağza getiriyor.

Bu yangın haberlerinin sık sık konu olduğu bölgelerden olan İzmir, bir haberle daha gündem oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi mevkisinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, ve arazözlerin yanı sıra Aliağa Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri müdahalede bulundu. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de orman yangınına havadan müdahale
İzmir'de orman yangını (geniş görüntü)