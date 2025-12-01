İzmir'de 'manda yoğurdu' yalanıyla evine girdiği yaşlı kadını soydu

- İzmir Konak'ta bir şahıs, "manda yoğurdu satıyoruz" diyerek yaşlı kadınları hedef alıp hırsızlık yaptı.
- Güvenlik kameraları ve mahalle şikayetleri üzerine polis, şüpheli S.A.'yı yakalayarak tutukladı.
- Yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef alan S.A., dolandırıcılık için kapı kapı gezdi.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı bir mahallede "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan şahıs, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı.
Güven kazandığı evlere giren şüpheli, bakıcıyı kap getirmesi bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı.
HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı.
Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağdaki paraları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli aynı yöntemle farklı binalarda dolandırıcılık yapmayı sürdürdü.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheli S.A.‘yı yakalayarak gözaltına aldı.
S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.