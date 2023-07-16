İzmir’de market deposu yandı: Faciadan dönüldü Karabağlar ilçesinde, içerisinde mutfak tüplerinin de bulunduğu market deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kısa sürede yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İHA

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Salih Omurtak Mahallesi'nde sokakta bulunan bir markete ait depoda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Market sahibi ve vatandaşlar tarafından durum, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Mutfak tüpleri dışarı çıkarıldı

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, depo içerisinde bulunan mutfak tüplerini alevlerden kurtararak dışarıya çıkardı.

Facianın eşiğinden dönülen yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekipleri depoda soğutma çalışmaları başlatırken, mahalle sakinlerini paniğe sevk eden ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.