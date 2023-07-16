İzmir’de market deposu yandı: Faciadan dönüldü

İHA
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Salih Omurtak Mahallesi'nde sokakta bulunan bir markete ait depoda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.
Market sahibi ve vatandaşlar tarafından durum, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Mutfak tüpleri dışarı çıkarıldı
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, depo içerisinde bulunan mutfak tüplerini alevlerden kurtararak dışarıya çıkardı.
Facianın eşiğinden dönülen yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soruşturma başlatıldı
İtfaiye ekipleri depoda soğutma çalışmaları başlatırken, mahalle sakinlerini paniğe sevk eden ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.