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    İzmir'de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın

    Kemalpaşa'da jandarmanın besi çiftliğine düzenlediği baskında, insan sağlığına aykırı üretilen toplam 25 ton salçaya el konuldu.
    • 15.12.2022 - 15:32
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    İzmir'de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın

    İnsan sağlığına aykırı merdiven altı kaçak üretimlere karşı güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

    DHA'nın haberine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bağyurdu Mahallesi'nde M.M.B.'ye ait büyükbaş hayvan besi çiftliğinde, salça üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

    25 ton salçaya el konuldu

    Ekipler, besi çiftliğine operasyon düzenlendi. Çiftlikteki aramada, 4 üretim havuzunda 4 üretim makinesi ile piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 ton salça el geçirildi.

    Çiftlik mühürlenirken, M.M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #1

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #2

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #3

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #4

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #5

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #6

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #7

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #8

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #9

    İzmir de merdiven altı salça üretimi yapan tesise baskın #10


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