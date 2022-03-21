Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de metruk bina, hurdacının üzerine yıkıldı

İzmir'de metruk bina, hurdacının üzerine yıkıldı

Demir toplamak için metruk binaya girdiği ileri sürülen Erdal Özgün, binanın çökmesi ile enkaz altında kaldı. Hurdacı, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.