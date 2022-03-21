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    İzmir'de metruk bina, hurdacının üzerine yıkıldı

    Demir toplamak için metruk binaya girdiği ileri sürülen Erdal Özgün, binanın çökmesi ile enkaz altında kaldı. Hurdacı, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 16:34
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    İzmir'de metruk bina, hurdacının üzerine yıkıldı

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 425 Sokak’ta, bugün saat 14.30 sıralarında, süredir kolonlardaki demirleri almak için metruk binaya girdiği ileri sürülen hurdacı Erdal Özgün (34), binanın bir anda çökmesi üzerine enkaz altında kaldı.

    Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Enkaz altında kalan Özgün, AKS ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı. Özgün, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

    Burada tedavi altına alınan Erdal Özgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çöken metruk binada enkaz altında kalan Erdal Özgün'ün 'Mex' adlı köpeği ise, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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    “DEMİRLERİ TOPLARKEN DE BİNA ÜZERİNE YIKILMIŞ”

    Çökme sırasında koşarak kurtulan köpeğin, olay yerini terk etmeyip sahibini bekledi.

    Mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan, enkaz altında kalan hurdacının demir toplamak için metruk binaya girdiğini söyleyerek, "Buraya demir toplamaya girmiş. Demirleri toplarken de bina üzerine yıkılmış. Köpek de Erdal'ın köpeğiydi. Erdal da ayaklarından yaralanmış diye duyduk; Allah yardımcısı olsun." açıklamasında bulundu.

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