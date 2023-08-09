İzmir'de metruk binada başlayan yangın 4 eve hasar verdi Metruk bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yakınlarda bulunan 4 müstakil eve daha sıçrarken alevler uzun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından kontrol altına alındı.

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İHA

İzmir’in Bergama ilçesinde saat 05.45 sıralarında müstakil bir metruk evde meydana geldi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler şiddetini artırırken, mahalle sakinleri tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler yakınlarda bulunan 4 müstakil eve daha sıçradı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangını hızlı bir şekilde kontrol altına almak için takviye olarak belediyeye bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 ev hasar aldı

2’si metruk 3’ünde ise ailelerin yaşadığı toplamda 5 müstakil evde maddi hasar meydana gelirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.