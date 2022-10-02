Yaklaşık 16 aile mezarlığının girişinde bulunan demir kapılar hırsızların radarına girdi. Havanın kararmasını fırsat bilen şahıslar, mezarlığa gelerek kapıları menteşelerinden söktü.

Hırsızların yeni adresi mezarlıklar oldu...

Yer ve mekan dinlemeden birçok noktayı gözlerine kestiren şahısların, bu kez de mezarlıklardaki demirlere dadandı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki şehir kabristanlığındaki aile mezarlılığının korunması için girişine demir kapı konuluyor.

Kapıları menteşelerinden sökerek çaldılar

Havanın kararmasını fırsat bilen kimliği belirsiz hırsızlar, kapıları yerinden sökerek çaldı.

Yakınlarının kabirlerini ziyarete gelenler, kapıların menteşelerinden çıkarıldığını gördü.

Durumu mezarlık müdürlüğüne bildirildi.

İzmir'de mezarlığa dadanan hırsız demir kapıları çaldı VİDEO



"Duruma inanamadık"

Kapıların çalınmasına tepki gösteren 56 yaşındaki mermer ustası Mehmet Taşdemir, “Kapıların çalındığını duyduğumuzda duruma inanamadık. Fakat gelip baktığımızda bazı kapıların yerinde olmadığını gördük” dedi.





Mezarlığa gece bekçisi istedi

İHA'nın aktarımına göre; hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen vatandaşlar, belediye yetkililerinden mezarlıkta bir gece bekçisi görevlendirilmesinin yanı sıra güvenlik kameraları takılmasını istedi.



