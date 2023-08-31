İzmir'de minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı Buca ilçesinde yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada minibüs şoförü araç sürücüsünü bıçakla yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İzmir'in Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı ardından ise bıçakla yaraladı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaralı araç sürücüsü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Minibüs trafikten men edildi, sürücü gözaltında

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.