İzmir'de minibüs şoförünü öldüren saldırgan yakalandı

Aracında Ali Ş. tarafından bıçakla öldürülen minibüs şoförü Mehmet Elibol, husumet kurbanı oldu.

İzmir'de Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Mehmet Elibol (63), tartışma yaşadığı yolcusu Ali Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Polis ekipleri kayıplara karışan Ali Ş. için harekete geçti.

KATİL AKRABASI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

CİNAYETE HUSUMET SEBEP OLDU

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.