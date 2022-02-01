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    İzmir'de minibüs şoförünü öldüren saldırgan yakalandı

    Aracında Ali Ş. tarafından bıçakla öldürülen minibüs şoförü Mehmet Elibol, husumet kurbanı oldu.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:03
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    İzmir'de minibüs şoförünü öldüren saldırgan yakalandı

    İzmir'de Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Mehmet Elibol (63), tartışma yaşadığı yolcusu Ali Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

    Polis ekipleri kayıplara karışan Ali Ş. için harekete geçti.

    KATİL AKRABASI ÇIKTI

    Soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

    İzmir de minibüs şoförünü öldüren saldırgan yakalandı #1

    CİNAYETE HUSUMET SEBEP OLDU

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de minibüs şoförünü öldüren saldırgan yakalandı #2


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