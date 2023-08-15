İzmir'de minibüste yolcular arasında kavga: 1 ölü İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı kişinin arkadaşlarına haber vermesiyle önü kesilen dolmuştan indirilen ve çıkan kavgada bıçaklanan 29 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.

İHA

İzmir'de yaşanılan kavgada kan aktı..

Saat 00.15 sıralarında Karabğalar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Karaburun’dan motosiklet tamiri için Karabağlar’a gelen ve motosikletini tamir için bıraktıktan sonra dolmuşa binen Kadir Tarcan ile dolmuş içerisinde yolcu konumunda bulunan F.M., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Minibüsün önünü kesip yolcuyu indirdiler

Tartışmanın ardından F.M., telefon ile durumu arkadaşlarına bildirdi. Araçla gelerek dolmuşun önünü kesen ve Tarcan’ı dolmuştan indiren şahıslar arasında kavga çıktı.

Bu esnada Tarcan, kişi veya kişilerce ayağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı durumdaki Tarcan, saat 07.00 sıralarında yaşam mücadelesini kaybetti.

Tarcan’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli gözaltında

Öte yandan, çevredeki gördü tanıklarının da ifadesine başvuran polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli F.M.’yi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.