İzmir'de minibüsteki cinayetin şüphelisi 10 ay sonra yakalandı Buca ilçesinde minibüsüne binen Serkan Saltık'ı tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla aranan 19 yaşındaki K.D. 10 ay sonra yakalandı. Gözaltına alınan K.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde Serkan Saltık, minibüsüne bindikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı.

Çağırılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Saltık, kurtarılamadı.

Serkan Saltık'ın saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 şüphelinin koşarak minibüse doğru gittiği, içlerinden birinin Saltık'a ateş ettikten sonra kaçtıkları görüldü.

Kimliği tespit edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Saltık’ı K.D.’nin vurduğunu, Sabri Can Gence'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti.

Gence, 20 Mayıs'ta yakalandı. Olayda kullanılan silahı gömdükleri yeri gösteren Sabri Can Gence, tutuklandı.

Saklandığı evde yakalandı

K.D.'nin peşine düşen Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Buca ilçesinde saklandığı evi tespit etti.

Ekiplerin dün yaptığı operasyonda K.D. yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.D., bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)