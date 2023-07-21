İzmir'de miras tartışması: 2 ölü Miras yüzünden tokat atan dayılarına ateş açtı, ikisi de hayatını kaybetti. Polis kaçan 35 yaşındaki cinayet zanlısını arıyor.

DHA

Yine bir miras tartışmasında kan aktı…

Olay İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı.

35 yaşındaki Bedri Münir K., iddiaya göre, tartıştığı dayıları Basri Korucu (52) ve Cihan Korucu'ya (52) yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Kardeşlere sıkıp, gitti

İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Polis, katil yeğeni arıyor

Tedaviye alınan yaralılardan Basri Korucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Tokat attı diye öldürdü

Aile arasında miras nedeniyle çıkan tartışmada, yorum yapması üzerine dayılarından birinin 'Sen karışma' diyerek tokat atması sonrası Bedri Münir K.'nin evden tabanca alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan dayı Cihan Korucu da, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.