İzmir'de MLKP'li ve PKK'lı 5 şüpheli tutuklandı

12 ile düzenlenen İzmir merkezli MLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonda; 49 şüpheliden 4'ü MLKP'li, 1'i PKK'lı olmak üzere 5 kişi tutuklandı.

Türkiye'de teröre karşı verilen mücadele, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü gruplarına yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi), 1'i TKP-ML ve 8'i PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE ŞAFAK OPERASYONU

‘Şafak operasyonu’ gerçekleştiren ekipler, 51 şüpheliden 49'unu gözaltına aldı. 2 şüphelinin ise arama çalışması devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski İl başkanları Pınar Türk ile Kerim Altanmakas’ın da olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı ile A.B.’nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

5 TUTUKLAMA

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 47 şüphelinden 5’i tutuklanırken, 42 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ESP ESKİ BAŞKANINA TUTUKLAMA

Tutuklananların arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir eski İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın da olduğu belirtildi. ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski İl Başkanı Pınar Türk’ün ev hapsi aldığı öğrenildi.

PKK VE MLKP ÜYELERİ TUTUKLANDI

Tutuklanan şüphelilerin 1’inin PKK/YPG ve 4’ünün ise MLKP üyesi olduğu öğrenildi. Ayrıca, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 38 şüpheliye yurt dışına çıkma yasağı uygulandığı, 4 şüpheliye ise yurt dışı yasağı ve ev hapsi uygulandığı belirtildi.