İzmir'de motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı Torbalı ilçesinden Aydın yönüne ilerleyen motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Motosiklet sürücüsü can verirken bir kişi de yaralandı.

DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinden Aydın yönüne giden Hamit Can Dalgakıranlar’ın kontrolünü yitirdiği 35 BHL 922 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekibi motosiklet sürücüsü Dalgakıranlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan E.G. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Hamit Can Dalgakıranlar'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.