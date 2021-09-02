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    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybedince motosikleti ile kaldırıma çarpan sürücü Mustafa Uygur ve arkasında yolcu Merve Arduçlu yola savruldu. Motosiklet, yaklaşık 30 metre sürüklendi.
    • DHA
    • 02.09.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 09:09
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    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

    İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak üzerinde, saat 04.00 sıralarında, motosikletle seyir halinde olan Mustafa Uygur (25), henüz belirlenemeyen bir neden kontrolü kaybederek kaldırıma çarptı.

    Uygur ile arkasındaki Merve Arduçlu (25), çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi.

    EKİPLER SEVKEDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sürücü Uygur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arduçlu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO

    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı #2

    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı #3

    İzmir’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı #4

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